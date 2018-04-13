Сотрудники РУСАДА провели открытый урок в московской школе

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели в пятницу в одной из московских школ специальный урок, на котором рассказали детям о ценностях чистого спорта, а также представили детскую книгу «Мечта побеждать».

Мероприятие прошло в школе №480 им. В. В. Талалихина.

"Наш урок был посвящен ценностям чистого спорта, — рассказала журналистам после окончания мероприятия заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая , которая является автором книги. — Презентованная нами «Мечта побеждать» — это сказка о дружбе, воле к победе и уважению к сопернику. Надеюсь, что она вдохновит ребят на новые победы, поможет им в выборе своего пути".

Сказка, выпущенная тиражом в 1500 экземпляров, уже переведена на английский, немецкий и французский языки.

По словам Пахноцкой, деятельность РУСАДА в общеобразовательных учреждениях призвана заложить фундамент развития новой культуры в российском спорте. Книга вошла в «Пакет для школ», разработанный отделом реализации образовательных программ РУСАДА в рамках Национального плана по борьбе с допингом в российском спорте. «Пакет для школ» также включает в себя методические материалы для проведения уроков чистого спорта и памятку для родителей будущих чемпионов.

В памятке папам и мамам предлагается ознакомиться вместе со своим ребенком с десятью основными антидопинговыми правилами, родителям следует пропагандировать ценности чистого спорта и предлагать своим детям правильные способы улучшения спортивных результатов (четкий план тренировок и режим дня, продуманный рацион питания).