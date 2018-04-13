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Сотрудники РУСАДА провели открытый урок в московской школе
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Сотрудники РУСАДА провели открытый урок в московской школе 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели в пятницу в одной из московских школ специальный урок, на котором рассказали детям о ценностях чистого спорта, а также представили детскую книгу «Мечта побеждать».
Мероприятие прошло в школе №480 им. В. В. Талалихина.
"Наш урок был посвящен ценностям чистого спорта, — рассказала журналистам после окончания мероприятия заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, которая является автором книги. — Презентованная нами «Мечта побеждать» — это сказка о дружбе, воле к победе и уважению к сопернику. Надеюсь, что она вдохновит ребят на новые победы, поможет им в выборе своего пути".
Сказка, выпущенная тиражом в 1500 экземпляров, уже переведена на английский, немецкий и французский языки.
По словам Пахноцкой, деятельность РУСАДА в общеобразовательных учреждениях призвана заложить фундамент развития новой культуры в российском спорте. Книга вошла в «Пакет для школ», разработанный отделом реализации образовательных программ РУСАДА в рамках Национального плана по борьбе с допингом в российском спорте. «Пакет для школ» также включает в себя методические материалы для проведения уроков чистого спорта и памятку для родителей будущих чемпионов.
В памятке папам и мамам предлагается ознакомиться вместе со своим ребенком с десятью основными антидопинговыми правилами, родителям следует пропагандировать ценности чистого спорта и предлагать своим детям правильные способы улучшения спортивных результатов (четкий план тренировок и режим дня, продуманный рацион питания).
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