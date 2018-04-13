Глава Мордовии поручил разработать региональную стратегию развития футбола до 2030 года

САРАНСК, 13 апреля. / ТАСС /. Глава республики Мордовия Владимир Волков поручил разработать стратегию развития футбола в регионе до 2030 года и сделать в ней акцент на поддержке детского футбола. Об этом Волков сообщил в послании Госсобранию.

Минспорт РФ, федерация футбола должны разработать стратегию развития футбола в Республике Мордовия до 2030 года, причем акцент нужно сделать на поддержке детского футбола. Также после чемпионата мира предлагаю создать новый турнир — Детскую футбольную лигу республики для ребят в возрасте до 16 лет. Возможность участвовать в этом турнире должна быть абсолютно у всех, в том числе у школьных и дворовых команд", — отметил Волков.

Региональный документ в случае его принятия будет соответствовать по срокам Стратегии развития футбола в России до 2030 года, которая была принята Российским футбольным союзом в апреле 2017 года и утверждена Минспортом РФ в июне того же года. Стратегия была разработана в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина

Глава Мордовии также поручил проанализировать эффективность футбольных соревнований в республике. «Для чего нужен чемпионат Мордовии по футболу? Он должен вызывать интерес у молодежи, зажигать новые имена. Сейчас же это турнир в основном для ветеранов мордовского футбола», — сказал Волков.

"Конечно, основная задача — чтобы каждый район был представлен в республиканском чемпионате. Но некоторые главы районов и предприятий возомнили себя спортивными функционерами — покупают ветеранов с именем, приглашают тренеров, так быть не должно. Обращаю внимание глав администраций — за команды районов должны играть только местные жители. А если у кого-то появились лишние деньги, мы подскажем куда их потратить", — добавил он.

Столица Мордовии — Саранск — примет четыре матча первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 16 июня на стадионе «Мордовия-Арена» встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.