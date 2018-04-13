Ещё
Почеттино: «Кейн расстроен реакцией на второй гол „Стоку“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почеттино: «Кейн расстроен реакцией на второй гол „Стоку“ 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино посетовал на шумиху вокруг второго гола команды в вороты «Сток Сити» (2:1).
Гол был записан на Кристиана Эриксена, однако лучший бомбардир клуба Харри Кейн сказал, что коснулся мяча до того, как он влетел в ворота. «Тоттенхэм» подал апелляцию, требуя переписать гол на Кейна. Это вызвало массовую критику в адрес форварда за жадность.
”Конечно, он и не думал, что ситуация будет так сильно раздута, ведь он был уверен, что коснулся мяча. Конечно, он был расстроен реакцией, ведь у него, как у всех наших игроков, есть «Твиттер», «Инстаграм». Фанаты «Тоттенхэма» его поддержали, но остальные убить хотят. У людей есть свое мнение, это нормально.
Он разочарован, потому, что не хотел доводить до такого. Иногда какая-то мелочь становится все больше, больше и больше, и ты не можешь это остановить. Так и произошло. И он извлечет из этого уроки", — цитирует Почеттино Telegraph.
SPORT24.ru: последние новости
Набабкин попал в команду недели в Лиге Европы Мутко: «Акинфеев и Головин - игроки европейского уровня» Ибрагимович устроит вечеринку для футболистов «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля32
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»5
Три футболиста ЦСКА завершат карьеру
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение