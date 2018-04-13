Почеттино: «Кейн расстроен реакцией на второй гол „Стоку“

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино посетовал на шумиху вокруг второго гола команды в вороты «Сток Сити» (2:1).

Гол был записан на Кристиана Эриксена , однако лучший бомбардир клуба Харри Кейн сказал, что коснулся мяча до того, как он влетел в ворота. «Тоттенхэм» подал апелляцию, требуя переписать гол на Кейна. Это вызвало массовую критику в адрес форварда за жадность.

”Конечно, он и не думал, что ситуация будет так сильно раздута, ведь он был уверен, что коснулся мяча. Конечно, он был расстроен реакцией, ведь у него, как у всех наших игроков, есть «Твиттер», «Инстаграм». Фанаты «Тоттенхэма» его поддержали, но остальные убить хотят. У людей есть свое мнение, это нормально.