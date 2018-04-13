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Свыше 100 сотрудников ЦОДД выучат английский язык к ЧМ-2018
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Свыше 100 сотрудников ЦОДД выучат английский язык к ЧМ-2018 

Москва24 35 минут назад
Фото: Москва24
Около 110 сотрудников ЦОДД пройдут курс обучения английскому языку в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости.
Занятия будут проходить пять раз в неделю. В общей сложности сотрудников Ситуационного центра и сотрудников службы «Дорожный патруль» ожидает 1250 академических часов.
Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, обучение необходимо, чтобы сотрудники Центра могли беспрепятственно взаимодействовать с представителями команд участников, иностранными туристами и болельщиками, а также должностными лицами FIFA.
Все это позволит на высоком уровне обеспечивать работу транспортного комплекса во время мундиаля.
21-й по счету чемпионат мира по футболу впервые пройдет в Россия. Главное футбольное событие стартует 14 июня и будет проходить по 15 июля 2018 года.
Матчи примут 12 стадионов в 11 российских городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В турнире примут участие 32 страны.
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