Свыше 100 сотрудников ЦОДД выучат английский язык к ЧМ-2018

Около 110 сотрудников ЦОДД пройдут курс обучения английскому языку в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости

Занятия будут проходить пять раз в неделю. В общей сложности сотрудников Ситуационного центра и сотрудников службы «Дорожный патруль» ожидает 1250 академических часов.

Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, обучение необходимо, чтобы сотрудники Центра могли беспрепятственно взаимодействовать с представителями команд участников, иностранными туристами и болельщиками, а также должностными лицами FIFA.

Все это позволит на высоком уровне обеспечивать работу транспортного комплекса во время мундиаля.

21-й по счету чемпионат мира по футболу впервые пройдет в Россия. Главное футбольное событие стартует 14 июня и будет проходить по 15 июля 2018 года.

Матчи примут 12 стадионов в 11 российских городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В турнире примут участие 32 страны.