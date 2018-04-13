«МанЮнайтед» является главным претендентом на Пауло Дибалу

Футболист итальянского «Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала летом может стать игроком английского »Манчестер Юнайтед" . Сообщается, что активный интерес к полузащитнику проявляет главный тренер англичан Жозе Моуриньо и именно «манкунианцы» являются главным претендентом на Дибалу. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Manchester Evening News.

Напомним, что разговоры о возможном переходе аргентинца в «МЮ» пошли после того, как технический спонсор клуба опубликовал в своей соцсети сообщение с приветствием Пауло на «Олд Траффорд» — домашнем стадионе «красных дьяволов». Сообщение было удалено, но читатели успели сделать скриншоты сообщения.

Дибала выступает за туринский «Ювентус» c 2015 года. За три неполных сезона аргентинский футболист сыграл за «Юве» 91 матч, забил 51 гол и сделал 22 результативных передачи. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. Трансферная стоимость Дибалы оценивается в 100 миллионов евро, однако боссы туринцев продавать игрока меньше чем за 150 миллионов не собираются.