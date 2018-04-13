Газинский: «Наверное, я чем-то не устраиваю Черчесова»

«Лукавить не буду — конечно, желание вернуться в сборную есть. Так же, как все, готовлюсь к чемпионату мира, но… Разговора с Черчесовым о том, почему меня перестали вызывать, не было. Это решение тренера, надо его уважать. Наверное, я чем-то не устраиваю. Значит, есть над чем работать», — цитирует 28-летнего футболиста.

В активе Газинского пять матчей за сборную России.