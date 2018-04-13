Ещё
В Челябинске всем миром помогают пенсионерке-колясочнице поехать на Чемпионат России по русским шашкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинске всем миром помогают пенсионерке-колясочнице поехать на Чемпионат России по русским шашкам 

Хорошие новости 36 минут назад
Фото: Хорошие новости
65-летняя Наталия Замятина, инвалид-колясочник с детства, каждый год ездит на Чемпионат России по русским шашкам. В 27 лет женщина перестала ходить из-за остаточного явления врожденной аномалии — спинномозговой грыжи. А семь лет назад пенсионерка нашла отдушину: сначала играла в русские шашки, чтобы скоротать время в период реабилитации в санатории, а потом внезапно для себя в первом же соревновании стала чемпионом среди ветеранов. Однако в этом году пожилая женщина не может самостоятельно оплатить себе поездку. Непростое положение вынудило Наталию Ильиничну обратиться к неравнодушным землякам и попросить помощи.
— На свое первое соревнование в Адлер я поехала как любитель: подруга уговорила составить ей компанию. Она занималась шашками более серьезно. Пока мы ехали в поезде, она меня поднатаскала и внезапно я заняла первое место, — рассказала «Хорошим новостям» Наталия Замятина.
В этом году соревнования начнутся 27 апреля в Волгограде. За это время на проезд, питание и проживание Наталие Замятиной нужно собрать 21 000 рублей. Деньги относительно небольшие, но женщине взять их просто неоткуда: она живет на одну пенсию. На клич в социальных сетях уже отозвались желающие помочь: пока собрали только треть суммы.
— Обычно я вхожу в пятерку лучших на Чемпионате России. Но в этом году мечтаю занять призовое место, — говорит Наталия Ильинична.
Чтобы не терять навык, пенсионерка регулярно тренируется: дважды в неделю ходит на занятия в секцию при реабилитационном центре. А перед соревнованиями играет со знакомыми почти каждый день. Говорит, поддержка воодушевляет еще больше, так что постарается не подвести тех, кто в нее верит.
Если вы хотите помочь Наталие Ильиничне осуществить мечту, отправляйте деньги на карту 63 900 272 900 783 98 37.
А связаться можно по телефону 8 908 061 71 89.
Хорошие новости: последние новости
На открытии Чемпионата мира по танцевальному спорту в Челябинске вальсировали даже уборщицы Челябинская гимнастка с синдромом Дауна поедет на соревнования в Абу-Даби В челябинском зоопарке сняли на видео "весенний танец" медведицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля32
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»5
Три футболиста ЦСКА завершат карьеру
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение