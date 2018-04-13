В Челябинске всем миром помогают пенсионерке-колясочнице поехать на Чемпионат России по русским шашкам

65-летняя Наталия Замятина, инвалид-колясочник с детства, каждый год ездит на Чемпионат России по русским шашкам. В 27 лет женщина перестала ходить из-за остаточного явления врожденной аномалии — спинномозговой грыжи. А семь лет назад пенсионерка нашла отдушину: сначала играла в русские шашки, чтобы скоротать время в период реабилитации в санатории, а потом внезапно для себя в первом же соревновании стала чемпионом среди ветеранов. Однако в этом году пожилая женщина не может самостоятельно оплатить себе поездку. Непростое положение вынудило Наталию Ильиничну обратиться к неравнодушным землякам и попросить помощи.

— На свое первое соревнование в Адлер я поехала как любитель: подруга уговорила составить ей компанию. Она занималась шашками более серьезно. Пока мы ехали в поезде, она меня поднатаскала и внезапно я заняла первое место, — рассказала «Хорошим новостям» Наталия Замятина.

В этом году соревнования начнутся 27 апреля в Волгограде. За это время на проезд, питание и проживание Наталие Замятиной нужно собрать 21 000 рублей. Деньги относительно небольшие, но женщине взять их просто неоткуда: она живет на одну пенсию. На клич в социальных сетях уже отозвались желающие помочь: пока собрали только треть суммы.

— Обычно я вхожу в пятерку лучших на Чемпионате России. Но в этом году мечтаю занять призовое место, — говорит Наталия Ильинична.

Чтобы не терять навык, пенсионерка регулярно тренируется: дважды в неделю ходит на занятия в секцию при реабилитационном центре. А перед соревнованиями играет со знакомыми почти каждый день. Говорит, поддержка воодушевляет еще больше, так что постарается не подвести тех, кто в нее верит.

Если вы хотите помочь Наталие Ильиничне осуществить мечту, отправляйте деньги на карту 63 900 272 900 783 98 37.

А связаться можно по телефону 8 908 061 71 89.