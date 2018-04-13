Поведение хабаровского министра вызвало негодование у сотрудников интерната

Визит министра социальной защиты Хабаровского края Николая Цилюрика в Горинский психоневрологического интерната обернулся скандалом — сотрудники находящегося под угрозой закрытия учреждения обвинили чиновника в пьянстве и покинули зал. Сам он позже заявил, что плохо себя чувствовал, а потому плохо держался на ногах и с трудом формулировал мысли. Одна из участниц встречи сняла на видео полемику представителя областного правительства с кочегаром.

"Собрались ради чего? Я просто хотел знать: где у вас директор? Да не надо! Чего вы тут такие? Слушайте, терпеть не могу я вас", — заявил 12 апреля министр, которому из зала напомнили, что глава учреждения находится в отпуске.

Конструктивный диалог не клеился, поскольку Цилюрик никак не мог объяснить, зачем же он собрал уставших после смены людей.

"Вы же пьяны. На ногах еле стоите. Вы же министр наш. Как можно себя так вести? Люди вам доверяют, пришли сюда после суточной смены, хотя не спали еще", — отметила сотрудница учреждения.

К тому моменту зал уже был наполовину пуст, поскольку за 10 минут люди так и не смогли понять, какую же мысль до них хочет донести чиновник. После же спора с кочегаром слушателей и вовсе не осталось, хотя Цилюрик и успел порадовать сотрудников тем, что их интернат проработает еще два года.

В пятницу он заявил корреспонденту AmurMedia , что его оскорбили поведение персонала и слухи о нетрезвом состоянии.

"Как я мог быть пьяным, скажите мне, пожалуйста? Вот сидит директор Комсомольского центра, я не один ехал, я знал. А знаете, почему ехал? 200 человек, мне жалко. Я закрою этот дом-интернат через два, может, три года, там больше нельзя находиться. И вдруг сегодня видео. Честно говоря, настолько шок! Я просто не понимаю, что произошло! Меня просто обидели так. Для меня это дико. Я приехал, честно говоря, чтобы поговорить, посмотреть, не сгорело бы чего. Я таблеток наглотался, чтобы, по большому счету, сердце не остановилось", — распереживался Цилюрик, находящийся в должности министра с 2009 года.

Вступилась за начальника и директор центра социальной поддержки населения в Комсомольске-на-Амуре Наталья Свинарёва.

"Во-первых, человек в возрасте, принимает препараты специальные, сосудистые. Во-вторых, с дороги был, плохо себя чувствовал. Я сама его встречала, и никакой он не был пьяный, в 9 утра он поехал в Горин. Я лично его от Комсомольска от гостиницы туда сопровождала", — сообщила она, уточнив, что министр может подать в суд на кочегара за клевету.

Меж тем пользователи соцсетей однозначно трактуют ситуацию в пользу сотрудников разваливающегося интерната, напоминая, что Цилюрик уже не раз вел себя неадекватно на публичных мероприятиях.