Александр Глеб: «У Головина достаточно таланта, чтобы перейти в „Арсенал“

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб в интервью «СЭ» отметил, что у полузащитника ЦСКА Александра Головина​ достаточно таланта, чтобы перейти в лондонский клуб. Вчера красно-синие сыграли вничью с «канонирами» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (2:2).

— Головин сегодня мог убедить Венгера в своей состоятельности?

— Головин — хороший игрок. Но этот вопрос вам, наверное, нужно задавать Венгеру, а не мне.

— И все-таки?

— На мой взгляд, у него достаточно таланта, чтобы перейти в «Арсенал». А вот закрепится ли он там — это уже другой вопрос. Но оказаться в «Арсенале» — шансы есть.

— Чемпионат России довольно медленный. Сможет ли Головин перестроиться на скорости АПЛ?

— Так вот я об этом и говорю. Ребята, одно дело перейти, другое — заиграть и закрепиться. Конечно, это совершенно разные вещи. Но если Головин перейдет в «Арсенал», Венгер даст ему шанс. И точно не один. Арсен — не такой, как многие специалисты. Он не зачехляет новых игроков, а предоставляет им достаточное количество возможностей. На мой взгляд, Головин достоин перехода в лондонский клуб. А дальше уже все зависит от характера Александр, от его готовности работать. Доверие со стороны Венгера ему будет обеспечено — в этом я не сомневаюсь. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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