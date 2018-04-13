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Набабкин включён в команду недели Лиги Европы
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Набабкин включён в команду недели Лиги Европы 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин включен в символическую команду недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
Команда недели:
голкипер: Руй Патрисиу ("Спортинг");
защитники: Кирилл Набабкин (ЦСКА), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Лоран Косельни ("Арсенал"), Хироки Сакаи ("Марсель");
полузащитники: Флориан Товен ("Марсель"), Амаду Айдара ("Зальцбург"), Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал), Димитри Пайе ("Марсель");
форварды: Фреди Монтеро ("Спортинг"), Данни Уэлбек ("Арсенал").
Напомним, в матче с «Арсеналом» (2:2) Набабкин отличился забитым мячом.
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