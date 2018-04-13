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Секция по волейболу для взрослых открылась в ОК «Школа 2117»
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Секция по волейболу для взрослых открылась в ОК «Школа 2117» 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
В образовательном комплексе №2117 открылась секция волейбола для пап и мам.
С ноября этого учебного года родители школьников и дошколят приходят в школу и играют в волейбол. Спортивные матчи стали любимой частью программы клубного дня и Дня открытых дверей в образовательном комплексе. «Родители сражались со старшеклассниками, — рассказывает и.о. заместителя директора школы №2117 Ксения Шлямова, — и чаще всего проигрывали! У детей команда сыгранная, так как они регулярно тренируются, а родители каждый раз собирались спонтанно, многие впервые встречались на спортивном поле».
Организаторы матчей, видя рвение взрослых игроков, решили создать спортивные секции под руководством опытных тренеров и учителей физкультуры. Сейчас в школе проводят опрос, чтобы определить количество желающих записаться в секцию. «В этом году мы планируем также открыть секции по футболу, волейболу, баскетболу: у нас есть тренеры, готовые работать с группами для взрослых», — говорит Ксения Шлямова.
В рамках проекта «Активное долголетие» планируется запустить цикл спортивных занятий для людей пенсионного возраста. Масса секций уже существует для школьников и дошколят, есть группы для занятий гимнастикой для мам и малышей, а скоро откроется и для родителей
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