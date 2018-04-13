13 апреля в Красноярске прошёл товарищеский матч с участием Аленичева и Титова

13 апреля в стенах манежа «Футбол-Арена Енисей» в рамках Красноярского экономического форума состоялся товарищеский матч, в котором приняли участие известные в прошлом футболисты, а также федеральные и региональные политики. На поле участники матча вышли в цветах главной футбольной команды Красноярска под названиями «Енисей» и «Друзья „Енисея“.