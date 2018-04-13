13 апреля в Красноярске прошёл товарищеский матч с участием Аленичева и Титова 

13 апреля в стенах манежа «Футбол-Арена Енисей» в рамках Красноярского экономического форума состоялся товарищеский матч, в котором приняли участие известные в прошлом футболисты, а также федеральные и региональные политики. На поле участники матча вышли в цветах главной футбольной команды Красноярска под названиями «Енисей» и «Друзья „Енисея“.
На одном газоне бок о бок играли заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев, действующие тренеры ФК „Енисей“ Дмитрий Аленичев и Егор Титов, а также известные в прошлом футболисты и участники КЭФ-2018. Матч, проходивший под комментарий известного тележурналиста Григория Твалтвадзе, продолжался 50 минут и завершился боевой ничьей — 6:6.
»Я думаю, что Красноярский край действительно один из самых сильных экономических регионов России, самый большой регион, который тянется с севера на юг, заслуживает иметь команду мастеров в Премьер-Лиге. В последние два года команда росла шаг за шагом, сейчас руководство клуба и тренерский штаб смогли создать боеспособный коллектив. Сезон проходит хорошо, конечно, есть взлёты и падения, но это футбол, это спорт! Я болею за команду, хочу, чтобы она оказалась в Премьер-Лиге. Надеюсь, стадион через некоторое время будет готов к тому, чтобы принимать то количество болельщиков, которое нужно городу, порядка 15 тысяч, это будет полноценный стадион для красноярцев. Верю, что команда сможет достойно представлять Красноярский край в Премьер-Лиге!» — передаёт слова заместителя председателя правительства Российской Федерации корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.