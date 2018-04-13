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Клуб МЛС хочет подписать Тевеса или Чичарито
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Клуб МЛС хочет подписать Тевеса или Чичарито 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Ди Си Юнайтед» планирует усилить состав звёздным нападающим, сообщает The Washington Post.
По сведениям издания, американский клуб интересуется Карлосом Тевесом из «Бока Хуниорс» и Хавьером Эрнандесом, более известным как Чичарито, из «Вест Хэма».
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