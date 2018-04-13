Почему в ЦСКА накинули на Гончаренко удавку?

В четвертый раз за текущее десятилетие наши приключения в Лиге Европы оборвались на стадии четвертьфинала. К добиравшимся сюда «Спартаку» , «Рубину» и «Зениту» присоединился ЦСКА. В этом сезоне команда Виктора Гончаренко проявила себя наиболее гибкой тактически — и потому наиболее адаптированной к реалиям еврокубков.

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Проблемы, накрывшие других наших представителей, можно уместить буквально в двух словах.

«Спартак» странным образом самоустранялся от происходившего на поле в концовках двух игр с «Марибором» и в первом тайме домашнего матча с «Атлетиком». В ином случае его евросезон можно было бы признать сносным, оставив за скобками экстрим в виде 5:1 и 0:7.

«Локомотив» напоролся на троекратно улучшенную копию самого себя в лице «Атлетико».

«Марсель» давеча популярно объяснил Сергею Фурсенко , как нужно было обращаться с «Лейпцигом», произведшим на президента «Зенита» преувеличенное впечатление. А именно — налетать ястребиной стаей и рвать в клочья — а не гулять сытыми голубями вокруг да около.

А вот с ЦСКА — не такая простая, не такая однозначная история.

Были шансы пройти «Арсенал»? Вроде бы были. Их даже можно было пощупать, когда ЦСКА повел дома 2:0. Гости, как и их высокородные коллеги в Лиге чемпионов, стали заложниками крупной победы в первой игре. Откуда взялся этот новоявленный синдром? При выматывающем плотном календаре крупный выигрыш первого из двух матчей равнозначен подразумевающемуся отгулу в повторной встрече. К тому же «Арсенал» работы Венгера известен как команда с хрустальным подбородком.

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По логике развития игры «Арсенал» вполне можно было взять. Но по объективным обстоятельствам это было, увы, совершенно невозможно сделать. Такой вот, если хотите, парадокс. И суть его в том, что матчи с соперниками калибра «Арсенала» и даже «Лиона» ЦСКА начинал, уже имея в условном пассиве один или два пропущенных мяча. Ибо нынешние кондиции Игнашевича и Березуцких попросту исключают рывковую работу по обезвреживанию опасных атак. А значит, и возможность накрыть соперника маневром и навязать борьбу.

Чем дальше ЦСКА продвигался по Лиге Европы, тем явственнее ощущался дисбаланс в динамических возможностях его состава. Три былых богатыря, хранивших тылы, все безнадежнее от партнеров отставали…

Мне очень жаль этих заслуженных людей — потому здесь не их вина, и даже не их беда — а элементарная подстава, если называть вещи своими именами. Но еще сильнее я переживаю за Гончаренко. Ибо, по моему разумению, этот евроцикл он отработал замечательно. Он находил и использовал практические шансы, на которые большинство его коллег и внимания бы не обратили. Это и Вернблум в амплуа центрфорварда. И Щенников в роли замыкающего атаку. А теперь еще и Набабкин (да не может быть — чтоб Набабкин нес в себе столько угрозы воротам соперника?!). Иногда кажется, — Гончаренко может все. Вот только омолодить защитную троицу уж никак не в его силах…

«Кто подставил Гончаренко?» — так называлась первая моя заметка про ЦСКА в нынешнем сезоне. И писал там я ровно о том, о чем сейчас. О том, что менять линию защиты клубу следовало, что называется, позавчера. Но Гончаренко, соблюдая корпоративную солидарность, говорил тогда, что клуб продлевает ветеранам футбольный век. Невольно хотелось спросить: у вас там благотворительная организация (только что это за благотворительность — выставлять былых богатырей немощными на всеобщее обозрение…) — или как?

И теперь сложно прогнозировать, как ЦСКА закончит чемпионат. В ближайшую неделю у него спрессованы три матча. А в защиту, кроме Игнашевича и Березуцких, ставить, похоже, некого…

Между тем Гончаренко проявил себя тренером с великолепными задатками для работы, что называется, вдолгую. Вдумчивым, ищущим и находящим. Не впадающим в штампы. И умеющим исправлять собственные недочеты.

Странно, что клуб получил в этом сезоне от тренера — исключительно по недомыслию — значительно меньше, чем он мог дать. Словно удавку на него накинул, ограничивающую командный потенциал…