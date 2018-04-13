Жокей принял четырехметрового питона за канаву

В Австралии жокей принял питона за большую канаву. О его оплошности сообщил новостной портал Fox News

Инцидент произошел в австралийском городе Кэрнс. Жокей Масаюки Абэ (Masayuki Abe) отрабатывал прыжки около 5:30 утра в среду 11 апреля, когда сторож крикнул ему: «Осторожно, там большая змея». Однако наездник не расслышал последнее слово и продолжил тренировку. Только на последнем круге он осознал что то, что все это время казалось ему канавой, оказалось ромбическим питоном длиной в четыре с половиной метра.

«Я не думал, что это змея, потому что до этого я не видел таких больших змей. За две секунды я осознал, что мне кричал сторож, и очень сильно испугался», — рассказал он. Абэ признался, что ему очень повезло, что лошадь не заметила рептилию и в панике не сбросила его.