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Жокей принял четырехметрового питона за канаву
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Жокей принял четырехметрового питона за канаву 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Австралии жокей принял питона за большую канаву. О его оплошности сообщил новостной портал Fox News.
Инцидент произошел в австралийском городе Кэрнс. Жокей Масаюки Абэ (Masayuki Abe) отрабатывал прыжки около 5:30 утра в среду 11 апреля, когда сторож крикнул ему: «Осторожно, там большая змея». Однако наездник не расслышал последнее слово и продолжил тренировку. Только на последнем круге он осознал что то, что все это время казалось ему канавой, оказалось ромбическим питоном длиной в четыре с половиной метра.
«Я не думал, что это змея, потому что до этого я не видел таких больших змей. За две секунды я осознал, что мне кричал сторож, и очень сильно испугался», — рассказал он. Абэ признался, что ему очень повезло, что лошадь не заметила рептилию и в панике не сбросила его.
Директор конного клуба Джон Кэмерон (John Cameron) отметил, что змея впервые пробралась на территорию его заведения. «Забавно, что мы отменяли тренировки из-за саранчи, собак и даже овец на беговом круге, а змею проглядели», — добавил он.
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