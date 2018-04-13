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Ильин: «Урал» способен в будущем выиграть чемпионат России"
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Ильин: «Урал» способен в будущем выиграть чемпионат России" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Урала» Владимир Ильин заявил, что его клубу по силам повторить судьбу «Лестера» и выиграть национальный чемпионат.
— Вы как-то сказали, что ваша история похожа на карьеру Джейми Варди. А «Урал» способен повторить сказку «Лестера» двухлетней давности?
— Способен. Почему нет? Судя по потому, как "Урал" прибавил в этом сезоне, какой футбол показывает, то в будущем, считаю, все реально. В футболе нет ничего невозможного. Матч «Ромы» с «Барселоной» это в очередной раз доказал. Если римляне смогли пройти Месси и компанию, то почему мы не можем победить "Спартак" в ближайшей игре? Нам же не надо отыгрываться.
После 25 туров «Урал» занимает 9 место в турнирной таблице РФПЛ.
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