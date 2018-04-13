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Болельщики «Ливерпуля» — самые шумные в АПЛ
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Болельщики «Ливерпуля» — самые шумные в АПЛ 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Болельщики «Ливерпуля» были признаны самыми шумными среди клубов АПЛ, сообщает Sky Sports.
Barclays и YouGov провели опрос среди 4 тысяч болельщиков команд, выступающих в высшем дивизионе, а также среди бывших игроков и тренеров Премьер-лиги. Им было предложено назвать клуб с самой шумной поддержкой дома и на выезде, а также клуб, болельщики которого больше других поют дома и на выезде.
Во всех категориях первое место занял «Ливерпуль», а его гимн «You'll Never Walk Alone» стал самой популярной песней английского футбола, даже среди поклонников принципиального соперника «красных» — "Манчестер Юнайтед". На втором месте гимн «Вест Хэма» — «I'm Forever blowing Bubbles» и «Delilah» «Сток Сити».
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