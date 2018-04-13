Болельщики «Ливерпуля» — самые шумные в АПЛ

Болельщики «Ливерпуля» были признаны самыми шумными среди клубов АПЛ, сообщает Sky Sports.

Barclays и YouGov провели опрос среди 4 тысяч болельщиков команд, выступающих в высшем дивизионе, а также среди бывших игроков и тренеров Премьер-лиги. Им было предложено назвать клуб с самой шумной поддержкой дома и на выезде, а также клуб, болельщики которого больше других поют дома и на выезде.