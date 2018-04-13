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Агент: вопрос продления контракта футболиста Миланова с ЦСКА решится в конце сезона
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Агент: вопрос продления контракта футболиста Миланова с ЦСКА решится в конце сезона 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Вопрос продления контракта болгарского полузащитника ЦСКА Георги Миланова решится по завершении текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил агент болгарского футболиста Мирчо Димитров.
Действующий контракт Миланова с ЦСКА истекает 30 июня 2018 года. Ранее агент 26-летнего футболиста сообщил ТАСС, что стороны проведут переговоры по новому контракту в конце декабря 2017 года.
"В данный момент из ЦСКА с предложением о продлении контракта на нас никто не выходил. Георги хочет продолжать выступать за ЦСКА, но по всей видимости его будущее определится в конце сезона", — сказал Димитров.
Миланов получил перелом левой малоберцовой кости 18 ноября в гостевом матче чемпионата России со «СКА— Хабаровском» (4:2), после чего пропустил три месяца. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
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