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В СК «Крылатское» прошли Соревнования на призы ЗМС Хлебникова С. А. и Петрусевой Н. А
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В СК «Крылатское» прошли Соревнования на призы ЗМС Хлебникова С. А. и Петрусевой Н. А 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Начинающие конькобежцы Москвы проверили силы на первенстве в Крылатском
На ледяной трассе Западного округа выступили ребята младшего и предмладшего возраста. Самые юные скороходы выступили в заездах на 100 и 300 метров. Мальчишки и девченки постарше определили победителей на отрезках 500 и 1000 метров. Лучшими в спринтерском многоборье стали Екатерина Борисова и Егор Абращенко. Воспитанники отделения спортшколы «Мегаспорт» были лично награждены Натальей Перусевой — чемпионкой московской олимпиады 1980 года. Самыми резвыми малышами признаны Никита Шиповских и Маша Чибисова. Дети показали мастерство под стать будущим победителям мировых первенств. Выступая в память о своих великих предшественниках, ребята тренируют навыки и характер, твердо зная к чему стремиться.
Справка: Сергей Анатольевич Хлебников — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе на дистанциях 1000 и 1500 м, чемпион мира 1982 года по спринтерскому многоборью, многократный чемпион СССР.
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