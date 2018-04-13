В Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя назвали «Лучшего по профессии»

11 апреля в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя прошел заключительный этап полуфинала конкурса профессионального мастерства среди курсантов 4 курсов переменного состава на звание «Лучший по профессии».

Участники конкурса заранее подготовили для команд-соперников «Домашнее задание» — криминалистические загадки. Курсантам предстояло оставить следы на придуманных местах происшествий по различным составам преступлений. Задания между командами распределялись способом жеребьевки. На решение загадки отводилось всего 40 минут, по истечению которых команда соперника должна была на основании проведенного осмотра места происшествия и полученных улик выдвинуть свою версию происшедшего. Задание считали выполненным, в том случае, если команда указала на «преступника» и привела аргументы в польщу своей версии. И конечно, члены жюри оценивали умение работать в команде.

По итогам двух дней места между командами распределились следующим образом: первое место — «Великолепная восьмерка», второе — «Стражи галактики», третье — «Лига справедливости», четвертое — 4. «СОГ», пятое — «Легион».