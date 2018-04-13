Ещё
В Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя назвали «Лучшего по профессии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя назвали «Лучшего по профессии» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
11 апреля в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя прошел заключительный этап полуфинала конкурса профессионального мастерства среди курсантов 4 курсов переменного состава на звание «Лучший по профессии».
Участники конкурса заранее подготовили для команд-соперников «Домашнее задание» — криминалистические загадки. Курсантам предстояло оставить следы на придуманных местах происшествий по различным составам преступлений. Задания между командами распределялись способом жеребьевки. На решение загадки отводилось всего 40 минут, по истечению которых команда соперника должна была на основании проведенного осмотра места происшествия и полученных улик выдвинуть свою версию происшедшего. Задание считали выполненным, в том случае, если команда указала на «преступника» и привела аргументы в польщу своей версии. И конечно, члены жюри оценивали умение работать в команде.
По итогам двух дней места между командами распределились следующим образом: первое место — «Великолепная восьмерка», второе — «Стражи галактики», третье — «Лига справедливости», четвертое — 4. «СОГ», пятое — «Легион».
Коньково: последние новости
«Весенний кубок» по дзюдо прошел в Конькове К Чемпионату мира по футболу все кассиры метро пройдут специальное обучение Команда Московского юридического университета МВД имени В. Я. Кикотя победила в соревнованиях по мини-футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля40
Липницкая опубликовала откровенное фото
Знарка «слили», и за него обидно6
Игрок ЦСКА попал в команду недели в ЛЕ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение