Футбольным судьям из ЮАР предлагали $ 30 тыс. за участие в договорном матче

Четверым южноафриканским футбольным судьям предлагали $ 30 тыс., чтобы повлиять на результат международной клубной игры в Нигерии в минувшие выходные, сообщает национальная ассоциация футбола ЮАР.

Рефери Виктор Гомес , помощники судьи Йоханнес Мошиди и Атенкоси Нонгени, а также резервный арбитр Тхандо Ндзандзека получили предложение о взятке перед матчем Кубка конфедерации КАФ между «Плато Юнайтед» и УСМ Алжир.

Гомес немедленно сообщил об инциденте в Конфедерацию африканского футбола, под эгидой которой проходит турнир. CAF открыл расследование. Данных о том, кто подозревается в попытке подкупа судей, на данный момент нет.

«Плато Юнайтед» выиграл матч со счётом 2:1. Ответная встреча состоится на следующей неделе в Алжире.