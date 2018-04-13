Ещё
Футбольным судьям из ЮАР предлагали $ 30 тыс. за участие в договорном матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольным судьям из ЮАР предлагали $ 30 тыс. за участие в договорном матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Четверым южноафриканским футбольным судьям предлагали $ 30 тыс., чтобы повлиять на результат международной клубной игры в Нигерии в минувшие выходные, сообщает национальная ассоциация футбола ЮАР.
Рефери Виктор Гомес, помощники судьи Йоханнес Мошиди и Атенкоси Нонгени, а также резервный арбитр Тхандо Ндзандзека получили предложение о взятке перед матчем Кубка конфедерации КАФ между «Плато Юнайтед» и УСМ Алжир.
Гомес немедленно сообщил об инциденте в Конфедерацию африканского футбола, под эгидой которой проходит турнир. CAF открыл расследование. Данных о том, кто подозревается в попытке подкупа судей, на данный момент нет.
«Плато Юнайтед» выиграл матч со счётом 2:1. Ответная встреча состоится на следующей неделе в Алжире.
Чемпионат.com: последние новости
Васильев: начинаем привыкать к господину Родченкову и его бредовым заявлениям 13 апреля в Красноярске прошёл товарищеский матч с участием Аленичева и Титова Венгер: Головин – очень интересный футболист, все игроки ЦСКА хороши
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля40
Липницкая опубликовала откровенное фото
Знарка «слили», и за него обидно6
Игрок ЦСКА попал в команду недели в ЛЕ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение