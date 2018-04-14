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Борис Игнатьев: ЦСКА не сумеет одолеть «Уфу»
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Борис Игнатьев: ЦСКА не сумеет одолеть «Уфу» 

Советский спорт 36 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Игра в столице Башкортостана пройдет в воскресенье.
— Думаю, что ЦСКА не сумеет одолеть соперника, потому что в последней игре с «Арсеналом» армейцы выплеснули много физической и нервной энергии. При этом ЦСКА провел очень уверенный матч, очень достойно выглядел. Игра давалась, и можно было «повалить» соперника — у них это не получилось. Поэтому в эмоциональном плане не все будет гладко. Надо еще сказать, что армейцам тяжело даются голы. Но в свои ворота, думаю, они не пропустят, — сказал Игнатьев.
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