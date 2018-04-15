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Букмекеры оценили шансы «Уфы» отобрать очки у ЦСКА на своём поле
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Букмекеры оценили шансы «Уфы» отобрать очки у ЦСКА на своём поле 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура РФПЛ «Уфа» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Аналитики склоняются к тому, что ЦСКА сможет одержать победу. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.90. На победу «Уфы» можно поставить за 4.75, на ничью — за 3.20.
Поставить на победу «армейцев» по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.00. Коэффициент на то, что уфимцы не проиграют, — 1.87.
Эксперты не считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.30. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.55.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше данного значения котируется за 1.45.
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