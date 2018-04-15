Гол Мусы спас ЦСКА от поражения в гостевом матче с «Уфой»

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт на 41— минуте благодаря голу Дмитрия Сысуева после передачи от Дмитрия Стоцкого. «Армейцы» отыгрались лишь на 78-й минуте, когда с передачи Фёдора Чалова точным ударом отметился Ахмед Муса ЦСКА (45 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» , у которого в активе столько же очков, по дополнительным показателям. «Уфа» (35) находится на седьмой строчке.