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Завершается аккредитация на Первый в России Industrial Robotics Workshop
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Завершается аккредитация на Первый в России Industrial Robotics Workshop 

ТАСС 1 час назад
Industrial Robotics Workshop пройдет 19 апреля в Москве при активном участии Международной Федерации Робототехники (IFR) и поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.
Цель мероприятия — рассказать промышленникам о доступных технологиях робототехники, возможностях их использования, а главное — наладить диалог между теми, кто создает робототехнические решения и теми, кто может выиграть от их внедрения у себя на производстве. Участники воркшопа — лучшие поставщики технологий и робототехнических решений, а также CEO и СТО промышленных предприятий.
Ключевые направления дискуссий:
Умные решения;
Основные тренды и драйверы развития робототехники;
Международное взаимодействие.
Программа мероприятия доступна на сайте: inroboworkshop.com  Организатором воркшопа выступает Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР).
Место проведения:
111250, Москва, ул. Красноказарменная 12, стр. 9, демо-центр Abagy Robotic systems
Для аккредитации просим вас направить запрос на адрес: pr@formika.ru. В заявке просим указать название издания и ФИО журналиста. Аккредитация открыта до 17 апреля 18.00. Количество мест ограничено.
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