Завершается аккредитация на Первый в России Industrial Robotics Workshop

Industrial Robotics Workshop пройдет 19 апреля в Москве при активном участии Международной Федерации Робототехники (IFR) и поддержке Министерства промышленности и торговли РФ

Цель мероприятия — рассказать промышленникам о доступных технологиях робототехники, возможностях их использования, а главное — наладить диалог между теми, кто создает робототехнические решения и теми, кто может выиграть от их внедрения у себя на производстве. Участники воркшопа — лучшие поставщики технологий и робототехнических решений, а также CEO и СТО промышленных предприятий.

Ключевые направления дискуссий:

Умные решения;

Основные тренды и драйверы развития робототехники;

Международное взаимодействие.

Программа мероприятия доступна на сайте: inroboworkshop.com Организатором воркшопа выступает Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР).

Место проведения:

111250, Москва, ул. Красноказарменная 12, стр. 9, демо-центр Abagy Robotic systems

Для аккредитации просим вас направить запрос на адрес: pr@formika.ru. В заявке просим указать название издания и ФИО журналиста. Аккредитация открыта до 17 апреля 18.00. Количество мест ограничено.