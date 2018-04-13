Пикантные фото: уже семь секси нижегородок получили шанс попасть на обложку Maxim

NN.RU уже писал, что три девушки понравились жюри конкурса Maxim. К ним присоединились еще четыре.

20-летняя Юлия Потанина.

У нее сейчас 58% побед и 32 место рейтинга.

Еще одна новенькая участница из Нижнего Новгорода — Полина Архангельская.

20-летняя девушка на 64 месте с 50% голосов.

В рейтинг прошла 27-летняя Надежда Летунова.

За нее проголосовало 48%, она на 70 месте.

Ирина Левкина из Сарова на 75 месте, у нее 46% голосов.

Девушке 21 год.

Еще три наши землячки попали в рейтинг до этого.

У 25-летней Олеси Терентьевой сейчас 61 место и 50% голосов.

У 22-летней Юлии Ермаковой 52 место и столько же голосов.

19-летняя Арина Галкина на 73 месте.