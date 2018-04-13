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Пикантные фото: уже семь секси нижегородок получили шанс попасть на обложку Maxim
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Пикантные фото: уже семь секси нижегородок получили шанс попасть на обложку Maxim 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
NN.RU уже писал, что три девушки понравились жюри конкурса Maxim. К ним присоединились еще четыре.
20-летняя Юлия Потанина.
У нее сейчас 58% побед и 32 место рейтинга.
Еще одна новенькая участница из Нижнего Новгорода — Полина Архангельская.
20-летняя девушка на 64 месте с 50% голосов.
В рейтинг прошла 27-летняя Надежда Летунова.
За нее проголосовало 48%, она на 70 месте.
Ирина Левкина из Сарова на 75 месте, у нее 46% голосов.
Девушке 21 год.
Еще три наши землячки попали в рейтинг до этого.
У 25-летней Олеси Терентьевой сейчас 61 место и 50% голосов.
У 22-летней Юлии Ермаковой 52 место и столько же голосов.
19-летняя Арина Галкина на 73 месте.
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