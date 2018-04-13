Бывший игрок сборной Уругвая вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Бывший игрок сборной Уругвая Себастьян Абреу получил сертификат, признающий его уникальное достижение по числу клубов в карьере. Абреу был официально признан Книгой рекордов Гиннесса как самый путешествующий игрок футбольного мира.

41-летний нападающий за свою карьеру сыграл в 26 профессиональных командах — больше, чем любой другой игрок в истории футбола. Абреу достиг этой планки в декабре, когда перешёл в чилийский «Аудакс Итальяно». Уругвайский форвард начинал свою профессиональную карьеру в 1995 году в составе местного «Дефенсора».

«Честно говоря, я никогда не стремился побить мировой рекорд Книги Гиннесса, но этот рекорд меня очень радует. Горжусь тем, что уругваец из города Минаса может стать единственным игроком, кто достиг этого в истории футбола. Мне было очень приятно получить так много внимания, которое привлёк этот рекорд», цитирует Абреу официальный сайт Гиннесса.

За свою карьеру форвард сыграл не только в 26 клубах, но и в 11 странах, включивших Уругвай, Аргентину, Испанию, Бразилию, Мексику, Израиль, Грецию, Эквадор, Парагвай, Сальвадор и Чили.