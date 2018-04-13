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Экс-игрок сборной Уругвая попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Экс-игрок сборной Уругвая попал в Книгу рекордов Гиннесса 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший футболист сборной Уругвая Себастьян Абреу вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству клубов в своей профессиональной карьере, сообщает "Советский спорт".
Уругваец выступал в 26 профессиональных клубах, начиная с 1995 года.
"Честно говоря, я никогда не стремился побить мировой рекорд Книги Гиннесса, но этот рекорд меня очень радует. Горжусь тем, что уругваец из города Минаса может стать единственным игроком, который достиг этого в истории футбола", — сказал Абреу.
За национальную команду Уругвая он провел 70 матчей. Сейчас 41-летний Абреу выступает за чилийский клуб «Аудакс Итальяно».
Ранее нападающий «Сток Сити» и бывший игрок сборной Англии Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
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