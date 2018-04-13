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Трутнев предложил создать офшор на острове Русский для всех компаний
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Трутнев предложил создать офшор на острове Русский для всех компаний 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
«Хорошо [отношусь]. Только я бы убрал последнюю часть — „для компаний, попавших под санкции“. В США есть офшорные территории, в целом ряде стран мира, которые себя считают развитыми, есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и не правильно, поэтому нам не только для компаний, которые, к сожалению, столкнулись с санкциями, но и для всех российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию», — рассказал Трутнев (цитата по ТАСС).
На этой неделе стало известно, что Минэкономразвития разрабатывает проект создания двух территорий со спецрежимами и признаками офшора. Предполагается, что они будут созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке для поддержки компаний, попавших под санкции США. «В настоящее время пакет согласовывается с профильными ведомствами и предполагает изменения в том числе в ГК РФ и НК РФ. Принятие поправок планируется в ходе весенней сессии Госдумы 2018 года», — говорится в ответе пресс-службы Минэкономразвития на запрос «РГ».
В прошлую пятницу, 6 апреля, Минфин США расширил санкционный список. В SDN-список (Specially Designated Nationals List — перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц) попали еще 17 правительственных служащих, семь бизнесменов и топ-менеджеров, 12 компаний и две государственные структуры. Впервые в санкционном списке оказались представители российского частного бизнеса. Включение в список предполагает заморозку активов компаний в США, а также вводит запрет американским физическим и юридическим лицам на любые операции с его фигурантами.
После расширения санкций премьер-министр Дмитрий Медведев поручил кабмину разработать меры поддержки российских компаний. Во вторник, 10 апреля, вице-премьер Аркадий Дворкович подтвердил, что правительство обсуждает этот вопрос.
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