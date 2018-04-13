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«Весенний кубок» по дзюдо прошел в Конькове
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«Весенний кубок» по дзюдо прошел в Конькове 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В школе № 49 провели IV Открытый женский турнир по дзюдо.
Организовал престижные соревнования в школе клуб дзюдо «Беляево» (тренер Армен Шакроевич Мартиросян). В соревнованиях приняли участие юные спортсменки не только из Москвы и Подмосковья, но и Рязани, Нижнего Новгорода, Казани, Магадана, Ханты-Мансийска, Челябинска, Осетии, Казахстана и других городов. Почетным гостем турнира стал заслуженный мастер спорта России по дзюдо, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы Александр Михайлин. Ученицы школы № 49 стали победительницами и призерами «Весеннего кубка» по дзюдо и получили награды из рук чемпиона.
Фото: megabigsport.com.
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