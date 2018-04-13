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Венгер: «ЦСКА заставил моё сердце биться чаще, чем я того ожидал»
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Венгер: «ЦСКА заставил моё сердце биться чаще, чем я того ожидал» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил силу ЦСКА, а также поделился мнением относительно потенциальных соперников «канониров» по полуфиналу Лиги Европы.
"ЦСКА сыграл очень хорошо в двух наших матчах, особенно этим вечером. Они заставили мое сердце биться чаще, чем я того ожидал. Они создали нам много проблем.
Глядя на результаты в еврокубках, можно сказать, что все команды стали близки по уровню, в каждой игре возможно абсолютно всё. Все говорят про «Атлетико», что они выглядят наиболее сильной командой из оставшихся. Но посмотрите на «Зальцбург», что они опять сотворили. Я из Франции, матч с «Марселем» был бы интересным, но это сложное место для выездной игры. Так что лучше я не буду никого загадывать", — цитирует Венгера Sky Sports.
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