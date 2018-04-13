Забег на 109 км пройдет в горах черноморского побережья Кубани и продлится почти сутки

КРАСНОДАР, 13 апреля. / ТАСС /. Ультрамарафон по Маркотхскому хребту около Геленджика и Новороссийска пройдет в воскресенье, самая длинная трасса составит 109 км, и пробежать ее нужно будет за 21 час. Об этом сообщил ТАСС организатор забега Артем Долгополов.

"Старт находится в горнодобывающем карьере, и хотя там уже не зона разработки, можно увидеть вблизи, как это все происходит. Запланированы дистанции на 4, 25, 56 и 109 км, а также эстафета 4х4 км — круговая трасса длиной 4 км, по которой по очереди должны пробежать четыре члена команды. Есть старты в России, которые проводятся на такие большие дистанции и даже с большим числом участников, но там меньший перепад высот: у нас на самой длинной трассе он составляет 3500 метров", — сказал Долгополов.

В ноябре прошлого года трейл (бег по пересеченной местности на длинные дистанции) внесен в список дисциплин легкой атлетики и ультрамарафон впервые включен в календарь официальных спортивных мероприятий Краснодарского края. Сейчас на забег зарегистрировалось более 1 тыс. человек из 58 регионов РФ. Для трасс установлено контрольное время, самый длинный маршрут нужно пробежать не более, чем за 21 час.

Организатор забега уточнил, что Маркотхский хребет, по которому пройдет забег, находится около Новороссийска и Геленджика и является предгорьем Кавказа. «Это почти единственное место в России, где чисто средиземноморский климат с резкой сменой температуры и ветра, поэтому участникам предстоит испытание не только трассой, но и погодой — ветер в воскресенье прогнозируют сильный. С разных участков дистанции можно увидеть бухты Геленджика и Новороссийска, на всем маршруте можно наслаждаться черноморскими видами, а если повезет, то даже встретить живущих в этих местах средиземноморских черепах», — уточнил собеседник.

Долгополов добавил, что ультрамарафон проходит во второй раз, и кроме самого спортивного мероприятия волонтеры проводят уборку территории, где пройдут трассы. В частности, вместе с городской администрацией организовали вывоз несанкционированных свалок. Чтобы мусора не оставляли сами спортсмены, их допускают на старт только с собственной «капитальной» кружкой, а не одноразовыми стаканчиками. Тем, кто бежит дистанции на 56 и 109 км выдают легкие силиконовые стаканчики, которые крепятся на карабин.

Он также рассказал, что за два дня до забега в Новороссийске стартует связанная с ним спортивная выставка. На ней будут представлены товары и разработки в области спортивного питания, экипировки, медицинских и укрепляющих средств, одежды для трейла и другое.