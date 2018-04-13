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Коллекционер игр нашёл наркотики в картриджах для NES
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Коллекционер игр нашёл наркотики в картриджах для NES 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Видимо, кто-то оставил в них контрабанду.
Американец Джулиан Тёрнер (Julian Turner), коллекционер ретро-игр, в начале апреля приобрёл на барахолке несколько картриджей для консоли Nintendo Entertainment System.
Позднее он обнаружил, что копии аркады RollerGames и симулятора Golf весят куда больше, чем должны. Тёрнер поначалу решил, что внутри может быть адаптер для региональной версии игры, ведь одна из них была европейской или австралийской.
Однако в пластиковом корпусе каждого картриджа оказалось по две упаковки с неким порошком, чтобы вместить которые одну из плат внутри обрезали.
Коллекционер вызвал полицию, и лишь позже, 7 апреля, опубликовал видео с «распаковкой» и объяснил всю ситуацию. СМИ обратили внимание на ролик почти через неделю.
«Вскрытие» картриджей — с отметки 7:43  Предположительно, в пакетиках был героин, однако в полиции сообщили, что это вещество было синтетическим. Содержимое оценивают в более чем тысячу долларов.
Сотрудники правоохранительных органов проверили дом Тёрнера, а также сам «блошиный рынок», где тот приобрёл картриджи, но было очевидно, что наркотики находились в них давно.
Это уже не первый случай, когда в корпусе игр для NES обнаружили контрабанду. В 2012 году другой коллекционер нашёл в копии Golf пять тысяч долларов — все купюры были выпущены не позже 1985 года.
Несколькими неделями ранее, четырёх жителей Нидерландов задержали по подозрению в торговле наркотиками. Они провозили запрещённые вещества, в том числе ЛСД, внутри фальшивых картриджей, которые печатали на 3D-принтере.
#законы #nintendo
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