Павлова стала чемпионкой Европы в прыжках на батуте 

Россиянка Яна Павлова завоевала золотую медаль в прыжках на батуте на чемпионате Европы, который проходит в Баку (Азербайджан). Второе место заняла белоруска Анна Гончарова, третье — британка Кэтрин Дрисколь.
В соревнованиях мужчин победу одержал португалец Диего Ганчиньо. Вторым стал белорус Никита Ильиных, третьим — француз Алан Моранте. Призёр Олимпийских игр Дмитрий Ушаков занял седьмое место.
Прыжки на батуте. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан Женщины
1. Яна Павлова (Россия) — 56,285. 2. Анна Гончарова (Беларусь) — 54,955. 3. Кэтрин Дрисколл (Великобритания) — 54,840… 5. Ирина Кундиус (Россия) — 54,590.
Мужчины
1. Диего Ганчиньо (Португалия) — 60,130. 2. Никита Ильиных (Беларусь) — 59,365. 3. Алан Моранте (Франция) — 59,315… 7. Дмитрий Ушаков (Россия) — 37,720. 8. Михаил Мельник (Россия) — 24,500.