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Прыгунья на батуте Павлова стала лучшей в полуфинале ЧЕ, Ушаков — 2-й
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Прыгунья на батуте Павлова стала лучшей в полуфинале ЧЕ, Ушаков — 2-й 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
В Баку состоялись полуфиналы в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте в рамках чемпионата Европы.
Среди женщин Яна Павлова набрала 56,795 балла и вышла в финал с лучшим результатом. Ирина Кундиус стала пятой (54,940). Сусанна Кочесок завершила борьбу за награды, заняв в полуфинале седьмое место (54,215).
Среди мужчин призёр Олимпийских Игр Дмитрий Ушаков стал вторым (60,675), уступив только французу Аллану Моранте (60,890). Михаил Мельник с седьмым результатом (58,695) также пробился в финал, а Дмитрий Зенкин остался 17-м и в решающую стадию не отобрался (56,960).
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