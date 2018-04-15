Прыгунья на батуте Павлова стала лучшей в полуфинале ЧЕ, Ушаков — 2-й

В Баку состоялись полуфиналы в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте в рамках чемпионата Европы.

Среди женщин Яна Павлова набрала 56,795 балла и вышла в финал с лучшим результатом. Ирина Кундиус стала пятой (54,940). Сусанна Кочесок завершила борьбу за награды, заняв в полуфинале седьмое место (54,215).