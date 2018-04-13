Лукашенко рассказал о важности спорта как приоритета политики

Спорт, подчеркнул белорусский лидер, «это не только здоровье нации, но и огромный пласт нашей идеологической работы. Благодаря победам белорусских атлетов формируется имидж государства, воспитывается патриотизм».

Государство «только за четыре года на финансирование зимних видов израсходовало $10,5 млн», — подчеркнул глава государства. Вместе с тем, прошедшие в Корее зимние Олимпийские игры принесли Беларуси лишь три медали. Это следствие серьезных проблем в работе всей спортивной отрасли". Президент при этом отметил, что в стране отдают должное чемпионкам во фристайле и биатлоне, однако не все представители «Синеокой» показали результаты, которых от них ожидали.

Именно исходя из высоких критериев спортивных результатов и упущенных возможностей выстроил свой разговор глава государства. Он обратил внимание на ситуацию в различных зимних видах спорта и поставил перед участниками мероприятия конкретные вопросы.

Белорусский руководитель напомнил, что «несмотря на беспрецедентные условия, созданные, например, для подготовки хоккеистов, они вообще не попали на Олимпиаду. „Провалили вторую подряд квалификацию, уступив Словении“, — напомнил он.

А последний чемпионат мира в Париже сборная РБ „закончила на грани вылета из высшего дивизиона“, — добавил с горечью президент. Он предложил сравнить игру нынешней сборной Беларуси по хоккею с игрой немецкой команды. „Когда-то мы всерьез не воспринимали немецкую сборную. И где сегодня они, и где сегодня мы? Опять, скажете, чего-то не хватило? Из десяти миллионов не хватило выбрать 20 человек, чтобы попасть на Олимпиаду. А ведь этот вид спорта постоянно на виду, и для него немало сделано“, — подчеркнул Лукашенко. В стране построено, напомнил он, почти 40 хоккейных арен. Количество хоккеистов по сравнению с самым успешным для страны 2002 годом увеличилось более чем в два раза, штатных тренеров — почти в три раза. „А результата нет“, — с сожалением констатировал лидер страны, напомнив собравшимся, что „на носу чемпионат мира“.

Критически оценил Лукашенко и положение в мужском биатлоне, назвав его „удручающим“. Настораживают его и кадровые перспективы в женском биатлоне. Пока не видно, отметил лидер страны, „кто придет на смену Домрачевой и Скардино“, и добавил, что если кто-то „оценивает выступление женской команды по биатлону как успешное, то я бы предложил этим людям очнуться и посмотреть реально на то, как выступали наши биатлонисты вообще“. „В лыжных гонках достойного результата и близко не просматривается. А ведь этот вид спорта базовый и для биатлона“, — высказал обеспокоенность оратор.

Градус неудовлетворенности от итогов зимней олимпиады был особенно резким, когда президент сказал, что белорусское „золото на Олимпиаде скорее случайно, чем закономерно. Все золото“, — жестко сказал президент. Правда, тут же и оговорился, что спорт есть спорт.

»Есть результат — ничего не скажешь. Но главное, чтобы мы за этими результатами видели проблемы, которые у нас существуют. И в подготовке, и в спортсменах, и в самих тренерах", — подчеркнул глава государства.