От скандалистки с дурным характером до иконы борьбы с раком: эволюция Шэннен Доэрти

Говорят, если жизнь дает тебе лимон, нужно взять и сделать из него лимонад. Этому правилу следует актриса Шеннен Доэрти, на чью долю выпало немало проблем и скандалов. Но каждый раз эта сильная женщина находит выход из положения, будь то неудачный брак, ругань с коллегами по съемкам или даже борьба с онкологией. В честь 47-го дня рождения звезды «Зачарованных», который Шеннен отмечала вчера, мы вспоминаем, как из известной скандалистки Доэрти превратилась в женщину, вдохновляющую миллионы на борьбу со страшными заболеваниями.

Еще во времена съемок сериала «Беверли-Хиллз 90210», который сделал ее настоящей звездой, Шеннен постоянно устраивала сцены съемочной группе, а ее отношения с Дженни Гарт , которая играла в то время ее лучшую подругу, были, мягко говоря, натянутыми. «Бывали моменты, когда мы были готовы глаза друг другу выцарапать», — признавалась Гарт. Однако по прошествии многих лет Бренда и Келли по-настоящему подружились и стали близкими друг другу людьми.

13 Апр 2018 в 2:21 PDT В жизни молодой Доэрти были и другие отношения, которые можно назвать неудачными. Например, два брака, которые закончились катастрофой. Но, как считает Шеннен сейчас, этот опыт лишь привел ее к истинной любви — фотографу Курту Исваринко , которого она поклялась любить всю жизнь и пройти с ним через все испытания.

Испытания действительно выдались серьезные. В 2015 актрисе диагностировали рак, и лишь год назад Шеннен удалось добиться ремиссии. «Как ни странно, но рак сотворил нечто удивительное с моей жизнью, — признается Доэрти. — Это испытание позволило мне лучше узнать себя. Я поняла, что я очень уязвимый человек, который раньше прятал это под масками».

Все началось в 1990 году, когда Доэрти получила роль в «Беверли-Хиллз» — она была одной из первых утвержденных актрис шоу. Вторым роль получил ее «экранный брат» Джейсон Пристли , который поначалу был просто очарован своей коллегой.

This is a true #tbt. #beverlyhills90210 is to this day the biggest tv show of its kind I worked on. A true iconic show that reached and touched not only young people, but bridged the gap to their parents. I'm very proud of this show. @jason_priestley #brendawalsh #twins

9 Мар 2017 в 7:57 PST «Ей действительно было глубоко наплевать на все, ¬ вспоминает Пристли. — Это было очень круто, до тех пор, пока перестало таковым быть…»

Партнеры Шеннен по съемкам в своих интервью не раз признавались, что Доэрти была главной скандалисткой проекта, ругалась со всеми, а потом с огромным скандалом ушла из «Беверли -Хиллз». «Мне нравится, что я честная. Я не собираюсь притворяться, что мне кто-то нравится и изображать с ними дружбу, когда это не так», — говорила сама Шеннен. Ходили слухи, что Доэрти уволили из шоу только из-за звонка Тори Спеллинг, которая пожаловалась отцу ( Аарону Спеллингу ) на склочную и агрессивную актрису.

When someone says your contour is too strong. // Love this throwback with Tori Spelling and Shannen Doherty from 90210.......... #hairproducts #beautyproducts #posybeauty #pocketfullofposy #hairproduct #beautyproduct #tbt #Thursday #Thursdays #thursdaynight #thursdaymorning #thursdayvibes #thursdayparty #thursdaythrowback #thursdayfeels #thursdayfun #almostfriday #prefriday #fridayeve #throwback #90shair #90smakeup #90stv #beverlyhills90210 #vintagehair #vintagemakeup #ninetieshair #ninetiesmakeup #nineties #90s Публикация от Posy Beauty (@theposybeauty)

12 Апр 2018 в 5:35 PDT После «Беверли-Хиллз» Шеннен расторгла помолвку с менеджером по недвижимости Крисом Фуфасом, судилась со своим арендодателем, который утверждал, что актриса не заплатила более 11 000 долларов аренды, умудрилась поругаться с другим бывшим женихом, который уверял, что Доэрти угрожала ему расправой пистолетом, а в итоге в 1993 году вышла замуж за 19-летнего актера Эшли Хэмилтона . Шеннен, вспоминая те годы, признается, что действительно была бунтаркой, однако гордится тем, что хотя бы никогда не делала секс-видео.

13 Апр 2018 в 2:10 PDT В конце 90-х ей удалось помириться с Аароном Спеллингом, и в 2000 году Доэрти представился новый шанс на мировую славу — сериал «Зачарованные», однако и там она умудрилась поругаться с одной из актрис. О ссоре между Шеннен и Алиссой Милано знали все участники съемочной группы и даже фанаты, и в результате их склок героиню Доэрти, Прю, сценаристам пришлось убить в конце третьего сезона к глубокой печали всех фанатов шоу.

#Charmed #Season1 #PiperHalliwell #PrueHalliwell #PhoebeHalliwell #HollyMarieCombs #ShannenDoherty #AlyssaMilano

12 Апр 2018 в 10:07 PDT В 2001 Доэрти выходит замуж во второй раз — за кинопродюсера Рика Саломона (его мы знаем по связи с Пэрис Хилтон и скандальной видеосъемке 2003 года). Брак продлился всего 9 месяцев и был аннулирован. «Я была унижена. Этот брак закончился отвратительно и позорно, — говорила Шеннен. — У меня было несколько неудачных отношений и два провальных брака. Но по какой-то причине я сама выбирала этих мужчин. Сейчас я понимаю, что вредила только самой себе». После второго брака и увольнения из «Зачарованных» Доэрти решила взять перерыв в актерской карьере.

Шеннен и Рик:

13 Апр 2018 в 2:11 PDT Зрители вновь увидели ее в 2008, когда актрисе предложили роль в продолжении культового «Беверли-Хиллз». Шеннен вновь вернулась к роли Бренды Уолш, а компанию ей составила тогда уже подруга Дженни Гарт. «Я сначала очень не хотела вновь играть Бренду. Я боялась, ведь я не хотела, чтобы люди снова меня ненавидели», — говорила Шеннен. Но в итоге она поняла, что люди готовы поддержать ее, а не пнуть посильнее. Доэрти согласилась сыграть Бренду и вспоминает об этом опыте с улыбкой.

После этого успеха она сняла независимый фильм, анимационный интернет-сериал и несколько реалити-шоу, а в 2010 даже приняла участие в «Танцах со звездами». Шеннен рассказывала, что ей было очень страшно участвовать в этом проекте, но она сделала это ради своего отца, у которого незадолго до шоу случился приступ. «Именно поэтому я буду вкалывать по полной, чтобы восстановить его речь и моторику, а заодно чтобы побороть свой страх перед аудиторией», — рассказывала актриса. К сожалению, вскоре после этого ее отец скончался.

Шеннен и ее папа:

Today March 25 is my dads birthday. I wish he was still here. I miss his hugs. I miss his twinkling eyes. I miss his guidance and his unwavering support. I miss his intellect and the way we spoke with each other about every subject. I miss his wicked sense of humor. I miss his love. And even though I lost him far too early, I’m grateful that he was my dad. Grateful for his influence that guides me still. For the strength he instilled in me. I’m grateful that I got hugs from him. I’m grateful for every time he called me Sugerplum. I’m just grateful for him. His love was of the greatest kind and mine for him. I miss him. I love him and he’s still here, in my heart and in every fiber of me. I love you dad.

25 Мар 2018 в 7:26 PDT Третий брак актрисы был заключен в 2011 году, и с тех пор Шеннен и Курт Исваринко неразлучны и действительно поддерживают друг друга во всем. В 2014 году Шеннен объединилась со своей подругой и коллегой по «Зачарованным» Холли Мэри Комбс ради съемок реалити-шоу «Off the Map with Shannen & Holly».

Шеннен и Курт:

My friend @sarahmgellar softly suggested a challenge to @kurtiswarienko and myself to do the 7 day #loveyourspousechallenge and we accepted! She was telling me about going thru old photos and the memories and emotions they evoke. This morning, I felt that and I'm thankful Sarah challenged us. Our wedding was exceptional and not for the big event it was. It was exceptional because we committed for better or worse, in sickness or in health to love and cherish one another. Those vows have never meant more than they do now. Kurt has stood by my side thru sickness and makes me feel more loved now than ever. I would walk any path with this man. Take any bullet for him and slay every dragon to protect him. He is my soul mate. My other half. I am blessed.

26 Сен 2016 в 10:10 PDT I know you can't tell from this picture, but we just bought new tennis rackets #yonex #myfavoritekindofsaturday @kurtiswarienko

12 Ноя 2016 в 5:18 PST А в 2015 актрису ждал страшный удар — новости о раке груди. Ей пришлось пройти несколько курсов химеотерапии, и болезнь долго не отступала, а временами даже прогрессировала. В своих интервью Доэрти говорила, что готова к смерти и не верит в чудеса. Однако именно чудо и современная медицина смогли вытащить актрису из тяжелого состояния. Своими постами в Instagram она действительно поддерживала многих и стала настоящей иконой борьбы с онкологией.

First day of radiation treatment. I look like I'm about to make a run for it which is accurate. Radiation is frightening to me. Something about not being able to see the laser, see the treatment and having this machine moving around you just scares me. I'm sure I'll get used to it but right now… I hate it. #radiation #radiationmondaysucks #stillfightinglikeagirl

28 Ноя 2016 в 12:32 PST Многие девушки, которые проходят лечение от рака груди, признаются, что Шеннен является их примером и вдохновляет жить. Некоторое время назад в ее борьбе с онкологией наступила ремиссия, а сама Шеннон получила награду за смелость от Американского онкологического общества в Лос-Анджелесе.

