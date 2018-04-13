Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы 2017-2018

Российских клубов на этой стадии не осталось.

Указанное в трансляции время — московское

12:30. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвок полуфинальных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первой в Ньоне в 13:00 мск начнётся жеребьёвка Лиги Европы. Никакого посева не будет, любая команда может сыграть с любой другой. В число участников вошли английский «Арсенал», испанский «Атлетико», французский «Марсель» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Матчи этой стадии турнира пройдут 26 апреля и 3 мая. Финал примет Лион 16 мая.