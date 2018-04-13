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Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы 2017-2018
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Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы 2017-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российских клубов на этой стадии не осталось.
Указанное в трансляции время — московское
12:30. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвок полуфинальных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первой в Ньоне в 13:00 мск начнётся жеребьёвка Лиги Европы. Никакого посева не будет, любая команда может сыграть с любой другой. В число участников вошли английский «Арсенал», испанский «Атлетико», французский «Марсель» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Матчи этой стадии турнира пройдут 26 апреля и 3 мая. Финал примет Лион 16 мая.
В 14:00 мск начнётся жеребьёвка полуфиналов Лиги чемпионов. Здесь тоже обойдутся без посева, а участвовать в церемонии будут испанский «Реал», английский «Ливерпуль», итальянская «Рома» и немецкая «Бавария». Первые полуфинальные матчи состоятся 24 и 25 апреля, ответные — неделю спустя. Команда, чьё название вытянут первым в каждой паре, первый матч проводит дома. Финал примет киевский стадион «Олимпийский». Игра пройдёт 26 мая.
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