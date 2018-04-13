Ведущий клуба трезвости из Отрадного принял участие в круглом столе «Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация»

Представители Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости приняли участие в круглом столе «Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация», прошедшем в г. Владимире 11 апреля. Как сообщили в префектуре СВАО, среди участников был ведущий Владыкинского семейного клуба трезвости Алексей Бердичевский.

Бердичевский прочел на круглом столе лекцию на тему «Психогенетическая теория Ю. Б. Валентика в реабилитации зависимых» и провел мастер-класс «Особенности проведения арт-терапевтического киноклуба».

— Был очень рад знакомству с владимирскими коллегами. Мы давно общались в социальных сетях, но живое общение ничем не заменить. Будем перенимать у них опыт совместной работы с молодежными организациями города. Искренне надеюсь, что и наш опыт будет полезен владимирским друзьям, — прокомментировал Алексей Бердичевский.