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Ведущий клуба трезвости из Отрадного принял участие в круглом столе «Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация»
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Ведущий клуба трезвости из Отрадного принял участие в круглом столе «Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Представители Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости приняли участие в круглом столе «Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация», прошедшем в г. Владимире 11 апреля. Как сообщили в префектуре СВАО, среди участников был ведущий Владыкинского семейного клуба трезвости Алексей Бердичевский.
Бердичевский прочел на круглом столе лекцию на тему «Психогенетическая теория Ю. Б. Валентика в реабилитации зависимых» и провел мастер-класс «Особенности проведения арт-терапевтического киноклуба».
— Был очень рад знакомству с владимирскими коллегами. Мы давно общались в социальных сетях, но живое общение ничем не заменить. Будем перенимать у них опыт совместной работы с молодежными организациями города. Искренне надеюсь, что и наш опыт будет полезен владимирским друзьям, — прокомментировал Алексей Бердичевский.
А завершился визит прогулкой по историческому центру Владимира с посещением Успенского собора, стены которого хранят фрески знаменитого русскогоиконописца прп. Андрея Рублева. (ак)
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