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Мэрию обязали смотать троллейбусные провода в фан-зоне на площади Минина
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Мэрию обязали смотать троллейбусные провода в фан-зоне на площади Минина 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Ответственной за организацию фестиваля назначили «Дирекцию по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Ей поручено создать инфраструктуру, обеспечить финансирование, обустроить контрольно-пропускные пункты, обеспечить культурно-развлекательные мероприятия.
Минздрав должен обеспечить медицинскую помощь и постоянное дежурство бригад. Но самое интересное задание получила администрация Нижнего Новгорода.
Кроме координации деятельности волонтеров и создания удобной навигации, мэрию обязали: организовать движение транспорта в обход фан-зоны, уборку «механизированную и ручную» мусора, туалетные кабины «в соответствии с прогнозируемой нагрузкой» и демонтаж троллейбусных коммуникаций.
В дептрансе корреспонденту NN.ru подтвердили, что перед ними поставили такую задачу. Это делается по требованию организаторов ЧМ из соображений безопасности — на фестивале возможно все: шары, фейерверки.
Но подробностей этого задания— где именно и на какой срок будут снимать провода — в дептрансе пока не знают. Уточняющие вопросы заданы организаторам.
Точно уберут провода с площади Минина и, возможно, с Варварской. Разворотная площадка для троллейбусов будет, скорее всего, на площади Свободы.
Троллейбусные провода смотают и определят на хранение на электроподстанции Нижегородского района.
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