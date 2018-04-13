Мэрию обязали смотать троллейбусные провода в фан-зоне на площади Минина

Ответственной за организацию фестиваля назначили «Дирекцию по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Ей поручено создать инфраструктуру, обеспечить финансирование, обустроить контрольно-пропускные пункты, обеспечить культурно-развлекательные мероприятия.

Минздрав должен обеспечить медицинскую помощь и постоянное дежурство бригад. Но самое интересное задание получила администрация Нижнего Новгорода.

Кроме координации деятельности волонтеров и создания удобной навигации, мэрию обязали: организовать движение транспорта в обход фан-зоны, уборку «механизированную и ручную» мусора, туалетные кабины «в соответствии с прогнозируемой нагрузкой» и демонтаж троллейбусных коммуникаций.

В дептрансе корреспонденту NN.ru подтвердили, что перед ними поставили такую задачу. Это делается по требованию организаторов ЧМ из соображений безопасности — на фестивале возможно все: шары, фейерверки.

Но подробностей этого задания— где именно и на какой срок будут снимать провода — в дептрансе пока не знают. Уточняющие вопросы заданы организаторам.

Точно уберут провода с площади Минина и, возможно, с Варварской. Разворотная площадка для троллейбусов будет, скорее всего, на площади Свободы.

Троллейбусные провода смотают и определят на хранение на электроподстанции Нижегородского района.