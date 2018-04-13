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Магомед Оздоев: «Ощущение, будто играю в „Зените“ много лет»
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Магомед Оздоев: «Ощущение, будто играю в „Зените“ много лет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, зимой перешедший из «Рубина» в клуб из Санкт-Петербурга, сказал, что для него честь работать под руководством Роберто Манчини и Курбана Бердыева. 25-летний хавбек отметил, что с первых дней в новой команде понял, чего от него хочет итальянский специалист.
— Хотя я провел в команде еще слишком мало времени, ощущение такое, будто здесь я уже много лет, — цитирует пресс-служба «Зенита» Оздоева. — Меня очень хорошо приняли, в «Зените» много знакомых игроков. Я с самого начала понял, чего от меня хочет тренер. Так что у меня все в порядке.
— Бердыев и Манчини — и люди разные, и тренеры, проповедующие разный стиль игры. Есть у них что-то общее?
— Да, на тренировках много игры и у Бекиевича, и у мистера Манчини. В плане функциональной нагрузки также много схожего. И оба этих тренера — специалисты топ-уровня. Для меня большая честь и счастье работать с ними.
В составе «Зенита» Оздоев принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку.
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