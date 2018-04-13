Девушка, которой будет очень не хватать в финале Кубка Гагарина

София Гудим — самая яркая журналистка Континентальной хоккейной лиги. Она работает на флэш-интервью в перерывах домашних матчей челябинского «Трактора» — такой девушке не сможет отказать даже самый неразговорчивый хоккеист.

София настолько популярна, что в январе этого года ее пригласили на Матч всех звезд КХЛ, где она была помощником главного тренера команды дивизиона Тарасова Игоря Никитина

К сожалению, в этом сезоне ее интервью мы больше не увидим — «Трактор» хоть и стал главным открытием Кубка Гагарина, закончил выступление в финале конференции. Sport24 собрал для вас фотографии Софии Гудим, которые скрасят ожидание домашних матчей челябинской команды в следующем чемпионате.

София в работе.

Она прекрасна на каждой игре сезона.

Девушка пьет молоко.

А здесь, кажется, собирается готовить.

София купается.

И отдыхает.

Любуется природой.

И передает привет маме.

Тысячи мужчин мечтают о такой девушке.

А сама она мечтает, чтобы «Трактор» выиграл Кубок Гагарина.