Магомед Оздоев: Ощущение, будто я в «Зените» много лет

Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Ранее полузащитник выступал в «Рубине».

«Хотя я провёл в команде ещё слишком мало времени, ощущение такое, будто здесь я уже много лет. Меня очень хорошо приняли, в «Зените» много знакомых игроков. Я с самого начала понял, чего от меня хочет тренер. Так что у меня всё в порядке.

На тренировках много игры и у Курбана Бердыева , и у мистера Манчини. В плане функциональной нагрузки также много схожего. И оба этих тренера — специалисты топ-уровня. Для меня большая честь и счастье работать с ними», — приводит слова Оздоева пресс-служба «Зенита».

25-летний хавбек провел за «Зенит» четыре матча и пока результативными действиями не отметился.