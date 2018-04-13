Ещё
Магомед Оздоев: Ощущение, будто я в «Зените» много лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Магомед Оздоев: Ощущение, будто я в «Зените» много лет 

Советский спорт 1 час назад
Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Ранее полузащитник выступал в «Рубине».
«Хотя я провёл в команде ещё слишком мало времени, ощущение такое, будто здесь я уже много лет. Меня очень хорошо приняли, в «Зените» много знакомых игроков. Я с самого начала понял, чего от меня хочет тренер. Так что у меня всё в порядке.
На тренировках много игры и у Курбана Бердыева, и у мистера Манчини. В плане функциональной нагрузки также много схожего. И оба этих тренера — специалисты топ-уровня. Для меня большая честь и счастье работать с ними», — приводит слова Оздоева пресс-служба «Зенита».
25-летний хавбек провел за «Зенит» четыре матча и пока результативными действиями не отметился.
Советский спорт: последние новости
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы Саблист Трушаков впервые стал призером чемпионата России Хорхе Вальдано: Бэйл на играет на 100 млн евро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля40
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Знарка «слили», и за него обидно6
Игрок ЦСКА попал в команду недели в ЛЕ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение