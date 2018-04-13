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Система видеопомощи арбитрам будет протестирована в АПЛ в сезоне-2018/19
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Система видеопомощи арбитрам будет протестирована в АПЛ в сезоне-2018/19 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение продолжить тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в сезоне-2018/19, передает ТАСС.
По информации пресс-службы АПЛ, за использование данной системы в тестовом режиме выступило большинство клубов чемпионата Англии.
"Большинство клубов согласилось с тем, что тестирование будет проходить до конца сезона-2018/19. Это будет сделано с целью совершенствования системы, особенно для болельщиков, которые находятся как на стадионе, так и дома", — говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что клубы настаивают на активном использовании системы видеопомощи арбитрам в матчах Кубка Англии и Кубка футбольной лиги в следующем сезоне.
Система VAR используется в чемпионатах Италии, Германии и Португалии.
Ранее итальянский арбитр Никола Риццоли заявил о количестве ошибок, которые система видеопомощи арбитрам допустила за текущий сезон.
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