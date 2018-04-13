Система видеопомощи арбитрам будет протестирована в АПЛ в сезоне-2018/19

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение продолжить тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в сезоне-2018/19, передает ТАСС

По информации пресс-службы АПЛ, за использование данной системы в тестовом режиме выступило большинство клубов чемпионата Англии.

"Большинство клубов согласилось с тем, что тестирование будет проходить до конца сезона-2018/19. Это будет сделано с целью совершенствования системы, особенно для болельщиков, которые находятся как на стадионе, так и дома", — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что клубы настаивают на активном использовании системы видеопомощи арбитрам в матчах Кубка Англии и Кубка футбольной лиги в следующем сезоне.

Система VAR используется в чемпионатах Италии, Германии и Португалии.