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Общественная палата Дагестана призвала жителей региона проявить гостеприимство к участникам чемпионата Европы
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Общественная палата Дагестана призвала жителей региона проявить гостеприимство к участникам чемпионата Европы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Общественная палата Дагестана обратилась к жителям региона в связи с предстоящим с 27 апреля по 6 мая чемпионатом Европы по вольной борьбе. Турнир пройдет в Каспийске.
— Как известно, Республика Дагестан славится своими добрыми многовековыми традициями гостеприимства, уважительного и трепетного отношения к гостям, — приводит DagPravda слова заявления Общественной палаты. — В то же время наши болельщики известны своим темпераментом и фанатичной поддержкой своих борцов на таких соревнованиях. Иногда такая поддержка приводит к разного рода эксцессам, вплоть до незаконного вмешательства в судейские решения, выяснения отношений на борцовском ковре.
Общественная палата Республики Дагестан просит вас проявить сдержанность, истинное дагестанское гостеприимство к приезжим спортсменам, гостям чемпионата и судьям, создать в республике атмосферу спортивного праздника, чтобы все прониклись чувством — Дагестан — это многонациональная республика, где правят дружба между народами, уважение к гостям и доброжелательность.
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