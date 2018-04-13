Синицын: «Смена требований тренера дала плоды уже в первой игре»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын подвёл итоги матча с "Зенитом" (1:2) в эфире клубного канала. Также вратарь оценил следующего соперника — тульский «Арсенал».

— Игра в Петербурге на новом стадионе в комфортных условиях для несолнечного города, тепло, уютно, комфортно, — сказал Синицын. — Газон еще не совсем хорошего качества, но в целом обстановка и качество организации на высоком уровне было.

Голы с рикошетом случаются, и вся сложность в том, что по ходу своей траектории мяч ее меняет. Ты ловишь себя на противоходе, и зачастую тяжело противодействовать той инерции, которую ты задал. Мало когда получается выручить в таких ситуациях. Но будем стараться работать над этим компонентом игры.

Стандарт, насколько я помню, это было угловой. Довольно низкая пошла передача в район ближней штанги. Как бы по закону вратарского дела мне нужно было смещаться, сложилось так, что я занял довольно удачную позицию, удар, и где-то повезло, что мяч отскочил не вниз, а начал набирать высоту, и у меня было чуть больше времени. Не совсем хорошо я сыграл в том плане, что отбивать надо было дальше, а получилось совсем перед собой. Хотя хорошо, что подстраховали защитники.

Ощущение победы в этом матче пришло уже с забитым вторым голом. А так в целом начинали второй тайм, имея преимущество в плане контроля мяча, уверенных действий команды. Складывалось впечатление, что мы должны как минимум не потерять ничью. Все достаточно хорошо складывалось, и завершилось все отличной комбинацией и хорошим ударом Классона.

По поводу отставки тренера что могу сказать? Наверное, никто не ждал, что она случится по ходу чемпионата. Но случился такой неудачный отрезок в тех играх, где мы сами рассчитывали брать очки, где специалисты рассчитывали, что мы возьмем очки. Поменялся тренер, поменялись кое-какие требования, отношение к тренировкам и качеству в игре. Именно эта смена требований дала плоды уже в первой игре, хотя не было идеальных взаимодействий, но в целом то, что от нас требовалось, мы старались выполнять, но не до конца. Будем расти, тренироваться и прогрессировать.

Впереди игра с «Арсеналом», это такой упертый и неприятный соперник. Ни одной команде в этом сезоне не удалось ее пройти легко, на одной ноге. Будет интересная, напряженная игра, хотелось бы показать присущую нам игру, агрессию побольше голевых и реализованных моментов. Надеюсь, мы сможем порадовать наших болельщиков.

Артём Дзюба хороший нападающий и довольно-таки квалифицированный, хорошо играет на втором этаже, он также прикрывает мяч корпусом, борется. Неприятный игрок для обороны соперника. Он забивал мне с пенальти и игры, это очень хороший футболист. Я думаю, что если у нас получится нейтрализовать его сильные качества, нам будет легче. Помимо Артёма «Арсенал» сбалансированная команда, и опасность представляет большинство игроков. Кто-то обладает дриблингом, кто-то — ударами, поэтому здесь нельзя все свое внимание приковывать только к Артёму. Если мы его нейтрализуем, команде будет легче, полагаю. Но в целом нужно сыграть качественно каждому на своей позиции.

"Краснодар" сыграет против «Арсенала» в следующем туре, матч начнётся в субботу, в 19:00.