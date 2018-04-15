«Бавария» разгромила «Боруссию» М со счётом 5:1. Обзор матчей Бундеслиги 

«Бавария» обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 5:1.
Дублем в составе победителей отметился форвард сборной Германии Сандро Вагнер. Лучший снайпер Бундеслиги поляк Роберт Левандовски вышел на замену на 69-й минуте и забил 27-й мяч в чемпионате.
«Байер» победил «Айнтрахт» со счётом 4:1. Нападающий «аспириновых» Кевин Фолланд оформил хет-трик и вышел на второе место в бомбардирской гонке.
«Гамбург» в гостях уступил «Хоффенхайму» со счётом 0:2 и по-прежнему отстаёт от зоны стыковых матчей на 5 очков.