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Флешмоб по мотивам «Очень странных дел»: телефон падает из рук и прилетает обратно
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Флешмоб по мотивам «Очень странных дел»: телефон падает из рук и прилетает обратно 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
В интернете появился флешмоб по мотивам сериала «Очень странные дела». Люди стоят перед зеркалом и роняют телефон, а через мгновение он вновь попадает им в руки в параллельной вселенной.
Флешмоб получил название «Обратная сторона», так в сериале называется «темная» копия нашего мира, кишащая ужасными монстрами. Главные герои сериала периодически попадают в параллельную вселенную и пытаются оттуда выбраться. Участники флешмоба в своих видео воспроизводят стилистику страшного альтернативного измерения.
the stranger things editors are shaking pic.twitter.com/MfUfxDPid3
— lara (@ughmileven) 6 апреля 2018 г.
Season 3 Stranger Things teaser pic.twitter.com/LnVSvwgFMN
— Daniel (@MyFavsTrash) 5 апреля 2018 г.
На многих видео вторая часть полностью дублирует первую, однако некоторые пользователи пошли дальше и на Обратной стороне представали в забавных образах и странных костюмах. В какой-то момент участник флешмоба роняет телефон, а потом njn как будто сам возвращается к владельцу.
Публикация от Joe Di Donato (@beaherocosplay) 10 Апр 2018 в 9:23 PDT  Welcome to the Pupside-Down #StrangerThings pic.twitter.com/tZIhf0ySE7
— borker robinson @ EDC (@syrianbryn) 11 апреля 2018 г.
Y’all, the trailer for Stranger Things Season 3 is insane! pic.twitter.com/2Ih61OInqK
— nobody (@YungDaygo) 6 апреля 2018 г.
Для того, чтобы сделать такой ролик, пользователи соединяют два отрывка с падением телефона. Вторая часть видео проигрывается в обратном направлении и переворачивается вверх ногами. Таким образом, создается эффект, что телефон сам прилетает в руки хозяина. Для полноценного видео также необходимо добавить музыку из сериала и замедлить все происходящее в кадре.
Публикация от Dez Paradise (@dezadise) 10 Апр 2018 в 6:19 PDT  When u find out she’s watches stranger things pic.twitter.com/dO5Roi9SYY
— Frank Dragotto (@fragottodrank) 11 апреля 2018 г.
Многие фанаты сериала постарались сделать видео эффектным, задействовав «мастерский» монтаж и особые навыки ловкости рук.
On the next episode of stranger things… pic.twitter.com/2lwOdoupaU
— Suketu Patel (@yungsuku) 8 апреля 2018 г.
Публикация от Stevie Ray Franck (@zephyr_is_pretty_average) 10 Апр 2018 в 5:39 PDT  Публикация от Caleb Dufrene (@caleb_dufrene) 10 Апр 2018 в 3:48 PDT  Нашлись и те, кто понял, что затея с падением телефона не самая удачная. Они просто роняют телефон и ужасаются его падению.
the stranger things phone drop thing didn't work for me… pic.twitter.com/oymOVnSf9P
— Rusty Cage (@Rusty_Cage) 8 апреля 2018 г.
Публикация от Waldo (@waldos_meme_shack) 9 Апр 2018 в 4:39 PDT  Публикация от Dying Sounds Good (@hamzah_obeihot) 9 Апр 2018 в 7:37 PDT  Ну, и напоследок, мы отобрали два самых запоминающихся видео.
pic.twitter.com/qe4YrF8cNI
— Nolan (@NolanR) 8 апреля 2018 г.
Публикация от brendan (@princetonhall) 9 Апр 2018 в 5:03 PDT
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