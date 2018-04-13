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71-летняя Татьяна Тарасова объяснила, почему так и не стала мамой
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71-летняя Татьяна Тарасова объяснила, почему так и не стала мамой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
71-летняя Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию, стала героиней передачи «Судьба человека» — и среди прочего рассказала, почему так и не стала матерью. Знаменитость трижды была замужем, однако детьми так и не обзавелась. По признанию тренера, ей было попросту некогда:
Некогда мне было детей заводить, все время были Олимпиады и работа,
объяснила Татьяна Тарасова.
Публикация от Татьяна Тарасова (@tarasova.official) 31 Мар 2016 в 10:07 PDT  При этом, уверяет женщина, она ничуть не жалеет, что не испытала счастье материнства:
У меня так быстро жизнь прошла, что я не успеваю ни о чем жалеть. А что жалеть, если этого нет и так получилось? Я много времени на льду провожу с детьми, люблю внуков сестры Гали, дети рядом со мной есть постоянно,
пожимает плечами известный тренер.
Фото: Instagram, кадр из видео Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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