Ещё
Более 50 дорожных объектов обновят в Санкт-Петербурге к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 50 дорожных объектов обновят в Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.
В Санкт— Петербурге планируется отремонтировать 52 дорожных объекта к началу Чемпионата мира по футболу.
По словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, на 15 объектах уже начались ремонтные работы.
Один из самых крупных проектов — реконструкция Невского проспекта. Первый этап реконструкции Невского проспекта пройдет с 13 апреля по 13 мая и завершится на Площади Восстания.
Стоимость реконструкции Невского проспекта оценивается в 243 миллиона рублей, передает издание «Невские Новости».
Вечерняя Москва: последние новости
Дмитрий Песков: Для замены Telegram выбор достаточно богатый Защита Telegram просит суд перести начало процесса о блокировке мессенджера с 12 апреля 11 мостов Санкт-Петербурга отремонтируют к ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля40
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Знарка «слили», и за него обидно6
Игрок ЦСКА попал в команду недели в ЛЕ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение