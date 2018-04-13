Более 50 дорожных объектов обновят в Санкт-Петербурге к ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.

В Санкт— Петербурге планируется отремонтировать 52 дорожных объекта к началу Чемпионата мира по футболу.

По словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, на 15 объектах уже начались ремонтные работы.

Один из самых крупных проектов — реконструкция Невского проспекта. Первый этап реконструкции Невского проспекта пройдет с 13 апреля по 13 мая и завершится на Площади Восстания.

Стоимость реконструкции Невского проспекта оценивается в 243 миллиона рублей, передает издание «Невские Новости».